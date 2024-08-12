Китайцы пришли в восторг: Трофейную технику из зоны СВО выставили на форуме "Армия"

Трофейную западную технику из зоны спецоперации (СВО) выставили на Международном форуме "Армия-2024" в подмосковном парке "Патриот". Экспозиции уже осмотрели представители делегаций и военно-дипломатического корпуса иностранных государств. Судя по снятому Life.ru видео, китайская делегация осталась в восторге.

Трофейную технику из зоны СВО выставили на форуме "Армия-2024". Видео © Life.ru

Среди экспонатов — хвалёные американские танки M1A1SA Abrams и немецкие Leopard 2A6. Также представлены различные бронетранспортёры и бронемашины, в том числе М2А2 Bradley (США), Saxon AT105 (Великобритания), Bushmaster PMV (Австралия) и Roshel Senator (Канада). Кроме того, были выставлены образцы техники производства Украины и СССР, а также их модернизированные версии, например бронеавтомобили "Варта", "Козак" и "Тритон".