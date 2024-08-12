Китайцы пришли в восторг: Трофейную технику из зоны СВО выставили на форуме "Армия"
На форуме "Армия-2024" выставили трофейную технику из зоны СВО
Трофейную западную технику из зоны спецоперации (СВО) выставили на Международном форуме "Армия-2024" в подмосковном парке "Патриот". Экспозиции уже осмотрели представители делегаций и военно-дипломатического корпуса иностранных государств. Судя по снятому Life.ru видео, китайская делегация осталась в восторге.
Трофейную технику из зоны СВО выставили на форуме "Армия-2024". Видео © Life.ru
Среди экспонатов — хвалёные американские танки M1A1SA Abrams и немецкие Leopard 2A6. Также представлены различные бронетранспортёры и бронемашины, в том числе М2А2 Bradley (США), Saxon AT105 (Великобритания), Bushmaster PMV (Австралия) и Roshel Senator (Канада). Кроме того, были выставлены образцы техники производства Украины и СССР, а также их модернизированные версии, например бронеавтомобили "Варта", "Козак" и "Тритон".
Как сообщал Life.ru, XX Международный военно-технический форум "Армия" начался в подмосковной Кубинке 12 августа. Он продлится вплоть до 14 августа. Площадка стала традиционным местом презентации новинок оборонной промышленности. Ожидается, что там покажут, в частности, гусеничную платформу "Каракал", оснащённую современным ракетным комплексом.
Кадр из видео Life.ru