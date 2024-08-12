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12 августа, 11:40

Китайцы пришли в восторг: Трофейную технику из зоны СВО выставили на форуме "Армия"

На форуме "Армия-2024" выставили трофейную технику из зоны СВО

Трофейную западную технику из зоны спецоперации (СВО) выставили на Международном форуме "Армия-2024" в подмосковном парке "Патриот". Экспозиции уже осмотрели представители делегаций и военно-дипломатического корпуса иностранных государств. Судя по снятому Life.ru видео, китайская делегация осталась в восторге.

Трофейную технику из зоны СВО выставили на форуме "Армия-2024". Видео © Life.ru

Среди экспонатов — хвалёные американские танки M1A1SA Abrams и немецкие Leopard 2A6. Также представлены различные бронетранспортёры и бронемашины, в том числе М2А2 Bradley (США), Saxon AT105 (Великобритания), Bushmaster PMV (Австралия) и Roshel Senator (Канада). Кроме того, были выставлены образцы техники производства Украины и СССР, а также их модернизированные версии, например бронеавтомобили "Варта", "Козак" и "Тритон".

Как сообщал Life.ru, XX Международный военно-технический форум "Армия" начался в подмосковной Кубинке 12 августа. Он продлится вплоть до 14 августа. Площадка стала традиционным местом презентации новинок оборонной промышленности. Ожидается, что там покажут, в частности, гусеничную платформу "Каракал", оснащённую современным ракетным комплексом.

Российский "Валли" будет прикрывать военных от дронов. Новинку показали на форуме "Армия"
Российский "Валли" будет прикрывать военных от дронов. Новинку показали на форуме "Армия"
Обложка ©

Кадр из видео Life.ru

Наталья Демьянова
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