ПВО, танки и вертолёты: Новейшая военная техника в фоторепортаже Life.ru с форума "Армия-2024"

С 12 по 14 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот" проходит XX Международный военно-технический форум "Армия-2024". В нём участвуют официальные делегации 83 стран, причём 39 возглавляют руководители оборонных ведомств и начальники генштабов. Национальные экспозиции и стенды предприятий дружественных государств сформировали Белоруссия, Индия, Иран и КНР. Участникам покажут множество образцов вооружения, военной и специальной техники. Life.ru собрал яркие фото с мероприятия.