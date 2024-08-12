ПВО, танки и вертолёты: Новейшая военная техника в фоторепортаже Life.ru с форума "Армия-2024"
Life.ru публикует фоторепортаж с форума XX Международного форума "Армия-2024"
В Подмосковье открылся XX форум "Армия". Обложка © Life.ru / Павел Баранов
С 12 по 14 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот" проходит XX Международный военно-технический форум "Армия-2024". В нём участвуют официальные делегации 83 стран, причём 39 возглавляют руководители оборонных ведомств и начальники генштабов. Национальные экспозиции и стенды предприятий дружественных государств сформировали Белоруссия, Индия, Иран и КНР. Участникам покажут множество образцов вооружения, военной и специальной техники. Life.ru собрал яркие фото с мероприятия.
Камера ночного видения на форуме "Армия-2024". Фото © Life.ru / Павел Баранов
Экспонаты форума "Армия-2024". Фото © Life.ru / Павел Баранов
Монокуляры ночного видения на форуме "Армия-2024". Фото © Life.ru / Павел Баранов
Выставка оружия на форуме "Армия-2024". Фото © Life.ru / Павел Баранов
Стенд Ирана на форуме "Армия-2024". Фото © Life.ru / Павел Баранов
Отдельное внимание на форуме "Армия-2024" приковано новинкам в российской робототехнике. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Модель бронетехники на форуме "Армия-2024". Фото © Life.ru / Павел Баранов
За экспонатами форума "Армия-2024" внимательно наблюдают и иностранные гости. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Российский многофункциональный беспилотный комплекс на форуме "Армия-2024". Фото © Life.ru / Павел Баранов
Экспонаты форума "Армия-2024". Фото © Life.ru / Павел Баранов
Представители стран Африки на форуме "Армия-2024". Фото © Life.ru / Павел Баранов
Экспонаты форума "Армия-2024". Фото © Life.ru / Павел Баранов
Бронеавтомобиль на форуме "Армия-2024". Фото © Life.ru / Павел Баранов
Танк на форуме "Армия-2024". Фото © Life.ru / Павел Баранов
Танк на форуме "Армия-2024". Фото © Life.ru / Павел Баранов
Вертолёт Ми-171 на форуме "Армия-2024". Фото © Life.ru / Павел Баранов
Вертолёт Ка-52 на форуме "Армия-2024". Фото © Life.ru / Павел Баранов
Форум "Армия-2024" в эти дни объединил представителей десятков стран. Фото © Life.ru / Павел Баранов
На форуме "Армия-2024" представлены новые средства ПВО. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Проведению форума "Армия-2024" не помешал даже дождь. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Грузовик "Урала" на форуме "Армия-2024". Фото © Life.ru / Павел Баранов
Военное снаряжение на форуме "Армия-2024". Фото © Life.ru / Павел Баранов
Экспонаты форума "Армия-2024". Фото © Life.ru / Павел Баранов
Гусеничная техника на форуме "Армия-2024". Фото © Life.ru / Павел Баранов
Гусеничная техника на форуме "Армия-2024". Фото © Life.ru / Павел Баранов
Как сообщал Life.ru, XX Международный военно-технический форум "Армия" начался в подмосковной Кубинке 12 августа. Он продлится вплоть до 14 августа. Площадка стала традиционным местом презентации новинок оборонной промышленности. Ожидается, что там покажут, в частности, гусеничную платформу "Каракал", оснащённую современным ракетным комплексом.