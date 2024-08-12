Родителям назвали популярную фразу, которая может испортить жизнь ребёнку

Нередко в порыве эмоций матери могут сказать ребёнку знакомую всем фразу: "Весь в отца". Кажется, что это никак не отразится на малыше, однако последствия могут быть фатальными. Об этом рассказала психолог, эксперт по коммуникациям, автор психологических комиксов Татьяна Василькова в беседе с aif.ru.

Эксперт пояснила, что крайне важно учитывать контекст. Если женщина сравнивает ребёнка с супругом в положительном ключе, говоря, к примеру, "ты такой же сильный и смелый, как отец" или же дочери — "ты такая же общительная и добрая, как папа", — это окажет позитивное влияние, а также поможет ребёнку признать авторитет второго родителя и стремиться дальше получать похвалу.

При это постоянные попрекания отца со стороны матери могут спровоцировать у малыша неоднозначную реакцию. Например, почувствовав обиду, маленький мальчик, может задаться целью доказать маме обратное. В погоне за эфемерной целью он может совершенно не состояться в жизни.

Если же свидетельницей критики становится девочка, то в большинстве случаев она становится на защиту более слабого родителя (отца в данном случае). Настраивание ребёнка против одного из родителей мешает ему выстроить правильные семейные ценности, подытожила специалист.