Смирнов: В Курской области усиливают патрули для борьбы с мародёрством ВСУ
В Курской области усилено патрулирование, чтобы защитить население от мародёрства со стороны ВСУ. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов, выступая на совещании по ситуации в приграничных с Украиной регионах.
"Конечно, есть опасность того, что здесь действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы. Поэтому усиливаем патрулирование", — сказал он.
Глава региона отметил, что Москва в качестве помощи прислала тысячу человек из неназванного государственного предприятия. Кроме того, ожидаются сотрудники подведомственного предприятия Минтранса и добровольные народные дружины, которые усилят охрану мостов и железных дорог.
Ранее, выступая на совещании, президент России Владимир Путин не исключил новых атак ВСУ на приграничные регионы. По словам главы государства, целью противника может стать Брянская область.
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