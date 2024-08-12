Смирнов: В Курской области усиливают патрули для борьбы с мародёрством ВСУ

В Курской области усилено патрулирование, чтобы защитить население от мародёрства со стороны ВСУ. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов, выступая на совещании по ситуации в приграничных с Украиной регионах.

"Конечно, есть опасность того, что здесь действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы. Поэтому усиливаем патрулирование", — сказал он.

Глава региона отметил, что Москва в качестве помощи прислала тысячу человек из неназванного государственного предприятия. Кроме того, ожидаются сотрудники подведомственного предприятия Минтранса и добровольные народные дружины, которые усилят охрану мостов и железных дорог.