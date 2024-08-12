Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 13:21

В Одессе люди застряли на колесе обозрения во время воздушной тревоги

Вид на Одессу с высоты птичьего полёта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / F8 studio

Вид на Одессу с высоты птичьего полёта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / F8 studio

Жители Одессы застряли на колесе обозрения прямо во время воздушной тревоги. На видео — реакция людей на такую "подставу" от техники. На фоне слышны то ли пролёты ракет, то ли взрывы. Вызволили ли пленников высоты и в чём заключалась причина поломки, неизвестно.

В Одессе люди застряли на колесе обозрения. Видео © Telegram / "Политика Страны"

Группа украинцев сбежала из микроавтобуса ТЦК, остановившегося на заправке
Группа украинцев сбежала из микроавтобуса ТЦК, остановившегося на заправке

Напомним, Одесса часто мелькает в новостях благодаря своему активному, не желающему умирать за Киев населению. Например, недавно "боевые бабушки" с криками и руганью прогнали с рынка сотрудников военкомата. И это попало на видео.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров