В Одессе люди застряли на колесе обозрения во время воздушной тревоги
Вид на Одессу с высоты птичьего полёта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / F8 studio
Жители Одессы застряли на колесе обозрения прямо во время воздушной тревоги. На видео — реакция людей на такую "подставу" от техники. На фоне слышны то ли пролёты ракет, то ли взрывы. Вызволили ли пленников высоты и в чём заключалась причина поломки, неизвестно.
В Одессе люди застряли на колесе обозрения. Видео © Telegram / "Политика Страны"
Напомним, Одесса часто мелькает в новостях благодаря своему активному, не желающему умирать за Киев населению. Например, недавно "боевые бабушки" с криками и руганью прогнали с рынка сотрудников военкомата. И это попало на видео.