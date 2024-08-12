В Одессе люди застряли на колесе обозрения во время воздушной тревоги

Жители Одессы застряли на колесе обозрения прямо во время воздушной тревоги. На видео — реакция людей на такую "подставу" от техники. На фоне слышны то ли пролёты ракет, то ли взрывы. Вызволили ли пленников высоты и в чём заключалась причина поломки, неизвестно.