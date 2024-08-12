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12 августа, 14:55

Врач назвала отличия острого гайморита от хронического

Врач Новожилова: Острый гайморит легко распознать по скорости развития симптомов

Гайморит — крайне неприятная и вместе с тем часто встречающаяся болезнь. Она имеет два варианта течения — острый и хронический тип. Чем они различаются и можно ли избавиться от недуга, рассказала врач-отоларинголог Елена Новожилова.

"Острый гайморит начинается внезапно и характеризуется интенсивной болью в области лица и головы, высокой температурой, затруднённым носовым дыханием и гнойными выделениями из носа", — отметила врач в беседе с "РИА "ФедералПресс".

Другой вариант — хронический — обычно сопровождается постоянной заложенностью носа, головной болью, проблемами с обонянием, кашлем и периодами обострений. Острый гайморит вполне возможно вылечить без прокола пазух, если болезнь удалось диагностировать на ранних этапах. В таком случае врач назначает больному медикаментозную терапию антибиотиками, лекарствами от воспалений и сосудосуживающими препаратами, заключила Новожилова.

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Ранее Life.ru рассказывал, как отличить гайморит от простого насморка. В частности, это можно сделать по длительности заложенности носа.

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Freepik

Мария Любицкая
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