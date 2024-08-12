Учёный подсказал эффективный народный способ борьбы с мухами в квартире

Не всегда в борьбе с навязчивыми мухами, которые залетают в дом, нужно использовать дорогие средства. Есть не менее эффективные народные методы. Об одном из таких рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

По словам эксперта, игнорировать приставучих насекомых не стоит, ведь они крайне опасны. На лапках мухи могут переносить болезнетворные бактерии. При этом насекомое может сесть как на человека, так и на еду. Наиболее удобным для многих в борьбе с мухами всё ещё остаётся москитная сетка, но не стоит списывать со счетов народные методы.

"Можно налить в какую-нибудь ёмкость сладковатую жидкость. Мухи будут туда садиться, чтобы полакомиться, и начнут тонуть. Способ тоже достаточно действенный", — отметил учёный в беседе с "Москвой 24".

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