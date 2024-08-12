Болельщики вывесили российско-сербский флаг на финале водного поло ОИ в Париже
На трибунах Олимпиады в Париже всё же появился флаг России: неизвестные болельщики из Сербии вывесили его в финале соревнований по водному поло. К слову, наши союзники победили команду Хорватии.
Сербо-российский флаг на трибунах в Париже. Видео © Telegram / "СЛОВЕНСКИ МЕДВЕД"
На видео — российско-сербский триколор, развивающийся на трибунах. Несмотря на официальный запрет, охрана не рискнула отбирать полотнище.
Ранее мост в сербском Нише окрасили в цвета российского флага в знак поддержки Курской области, подвергшихся атаке со стороны ВСУ. Также сообщество сербско-русской вывесило в центре города баннер с посланием.
Telegram / "СЛОВЕНСКИ МЕДВЕД"