Болельщики вывесили российско-сербский флаг на финале водного поло ОИ в Париже

На трибунах Олимпиады в Париже всё же появился флаг России: неизвестные болельщики из Сербии вывесили его в финале соревнований по водному поло. К слову, наши союзники победили команду Хорватии.

Сербо-российский флаг на трибунах в Париже. Видео © Telegram / "СЛОВЕНСКИ МЕДВЕД"

На видео — российско-сербский триколор, развивающийся на трибунах. Несмотря на официальный запрет, охрана не рискнула отбирать полотнище.