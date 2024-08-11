Очередной конфуз: Сеть взбесила ошибка организаторов ОИ, перепутавших Таджикистан и Таиланд

Организаторы Олимпиады-2024 в Париже перепутали флаги Таджикистана и Таиланда. Конфуз произошёл во время церемонии награждения. Зрители на трибунах заметили ошибку и немедля выложили видео в соцсети.

Организаторы Олимпиады в Париже перепутали флаги Таджикистана и Таиланда на награждении. Видео © X / zoranbata

Церемония была приурочена к чествованию призёров соревнований по боксу в весовой категории до 92 килограммов. В числе награждаемых — боксёр из Таджикистана Давлат Болтаев, завоевавший бронзовую медаль. Во время церемонии он должен был увидеть родной триколор, однако вместо него над ним поднялся флаг южноазиатской страны. Пользователи Сети раскритиковали организаторов за очередной ляп.

"Они, должно быть, думали, что это не имеет большого значения, поскольку обе страны начинаются на букву "Т", — иронизирует один из юзеров.

"Это безумие, как никто не отреагировал? Мой муж кричал, что это не тот флаг!" — пишет возмущённая зрительница.