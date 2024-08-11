Очередной конфуз: Сеть взбесила ошибка организаторов ОИ, перепутавших Таджикистан и Таиланд
Организаторы ОИ в Париже на награждении перепутали флаги Таджикистана и Таиланда
Организаторы Олимпиады-2024 в Париже перепутали флаги Таджикистана и Таиланда. Конфуз произошёл во время церемонии награждения. Зрители на трибунах заметили ошибку и немедля выложили видео в соцсети.
Организаторы Олимпиады в Париже перепутали флаги Таджикистана и Таиланда на награждении. Видео © X / zoranbata
Церемония была приурочена к чествованию призёров соревнований по боксу в весовой категории до 92 килограммов. В числе награждаемых — боксёр из Таджикистана Давлат Болтаев, завоевавший бронзовую медаль. Во время церемонии он должен был увидеть родной триколор, однако вместо него над ним поднялся флаг южноазиатской страны. Пользователи Сети раскритиковали организаторов за очередной ляп.
"Они, должно быть, думали, что это не имеет большого значения, поскольку обе страны начинаются на букву "Т", — иронизирует один из юзеров.
"Это безумие, как никто не отреагировал? Мой муж кричал, что это не тот флаг!" — пишет возмущённая зрительница.
"Мда, только что увидел и был в шоке", — указал другой юзер.
Эти Летние игры в Париже точно запомнится многочисленными ляпами и конфузами. Так, например, олимпийский флаг на открытии повесили вверх ногами. А Южную Корею перепутали с КНДР. Грубую ошибку допустили французские и англоязычные дикторы. Позже Международный олимпийский комитет извинился перед Сеулом. Кстати, в МОК признали, что на Играх в Париже не всё было идеально.
X / zoranbata