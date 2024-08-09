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Регион
9 августа, 12:49

Флаг России и баннер вывесили в центре сербского Ниша в поддержку Курска

Сербия поддержала Курск из-за атак ВСУ. Обложка © Telegram / "Русский дом в Белграде"

Сербия поддержала Курск из-за атак ВСУ. Обложка © Telegram / "Русский дом в Белграде"

Мост в сербском городе Нише окрасился в цвета российского триколора в знак поддержки жителей Курской области на фоне атаки ВСУ. Также общество сербско-русской дружбы и российских соотечественников "Наисус" вывесило в центре баннер с посланием. Видео появилось в Telegram-канале "Русский дом в Белграде".

Сербский Ниш подсветили цветами российского триколора в поддержку Курска. Видео © Telegram / "Русский дом в Белграде"

"Курск, Ниш с тобой!", — гласила надпись на баннере в центре сербского города. Акция прошла 8 августа вечером, её участники размахивали флагами России и жгли фаеры в знак поддержки жителей города-побратима.

Российский Курск и Ниш связаны с начала XX века, когда чудотворная Курская-Коренная икона Божией Матери "Знамение" находилась в сербском храме.

Разгадана главная задача ВСУ в курском приграничье
Разгадана главная задача ВСУ в курском приграничье

Напомним, что украинские боевики попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Ситуация в регионе сложная, но вовсе не критическая, сообщил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. В приграничную зону уже переброшены бойцы ЧВК "Вагнер" и добровольцы. В целях безопасности жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но работа осложняется регулярными обстрелами. При этом СМИ и военкоры заявляют об уничтожении трёх генералов ВСУ, руководивших вылазкой в курское приграничье. В Сети даже появилось эпичное видео удара по секретному бункеру.

Наталья Афонина
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