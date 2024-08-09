Флаг России и баннер вывесили в центре сербского Ниша в поддержку Курска
Сербия поддержала Курск из-за атак ВСУ. Обложка © Telegram / "Русский дом в Белграде"
Мост в сербском городе Нише окрасился в цвета российского триколора в знак поддержки жителей Курской области на фоне атаки ВСУ. Также общество сербско-русской дружбы и российских соотечественников "Наисус" вывесило в центре баннер с посланием. Видео появилось в Telegram-канале "Русский дом в Белграде".
Сербский Ниш подсветили цветами российского триколора в поддержку Курска. Видео © Telegram / "Русский дом в Белграде"
"Курск, Ниш с тобой!", — гласила надпись на баннере в центре сербского города. Акция прошла 8 августа вечером, её участники размахивали флагами России и жгли фаеры в знак поддержки жителей города-побратима.
Российский Курск и Ниш связаны с начала XX века, когда чудотворная Курская-Коренная икона Божией Матери "Знамение" находилась в сербском храме.
Напомним, что украинские боевики попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Ситуация в регионе сложная, но вовсе не критическая, сообщил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. В приграничную зону уже переброшены бойцы ЧВК "Вагнер" и добровольцы. В целях безопасности жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но работа осложняется регулярными обстрелами. При этом СМИ и военкоры заявляют об уничтожении трёх генералов ВСУ, руководивших вылазкой в курское приграничье. В Сети даже появилось эпичное видео удара по секретному бункеру.