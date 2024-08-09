Флаг России и баннер вывесили в центре сербского Ниша в поддержку Курска

Мост в сербском городе Нише окрасился в цвета российского триколора в знак поддержки жителей Курской области на фоне атаки ВСУ. Также общество сербско-русской дружбы и российских соотечественников "Наисус" вывесило в центре баннер с посланием. Видео появилось в Telegram-канале "Русский дом в Белграде".

Сербский Ниш подсветили цветами российского триколора в поддержку Курска. Видео © Telegram / "Русский дом в Белграде"

"Курск, Ниш с тобой!", — гласила надпись на баннере в центре сербского города. Акция прошла 8 августа вечером, её участники размахивали флагами России и жгли фаеры в знак поддержки жителей города-побратима.