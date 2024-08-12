Врач объяснил, как на глаз вычислить вкусный кабачок

В августе наступает время сбора урожая кабачков. Однако далеко не каждый собранный с грядки овощ окажется вкусным и полезным для человека. Например, в пищу лучше употреблять лишь кабачки небольших размеров. Об этом рассказал доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шкитин.

"Вкусовые качества переросших кабачков меняются из-за разрастания внутри плода клетчатки: своего рода питающей сети и стромы, которая держит его форму. Если срезать кабачок маленьким, то стромы этого овоща, та клетчатка, которая создаёт ему объём, и те сосуды, которые этот овощ питают, будут небольшими и не будут портить вкус овоща", — пояснил специалист в разговоре с "Газетой.ru".

Во многом вкусовые качества кабачка зависят от почвы, в которой он созревал. Если ту добротно сдабривали химудобрениями, выросший овощ способен нанести вред организму. Важно это учитывать и по возможности использовать органические удобрения — компост, навоз и перегной.

Поджидает опасность и за пределами огорода. Часто хозяйки нарезают кабачок и жарят на сковороде в большом количестве растительного масла. Таким образом получается, что вместо полезной клетчатки человек употребляет огромную дозу жира, которую организм с трудом переваривает. Намного полезнее есть кабачки в тушёном виде.

"Овощные рагу, кабачковая и баклажанная икра — из этих продуктов вы извлечёте максимум пользы. Фаршированные кабачки и баклажаны с мясом — самое полезное блюдо, которое только можно придумать с сезонными овощами. В нём будет и клетчатка, и белок", — подытожил Шкитин.