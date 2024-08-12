Получившему "мыльный" iPad с шурупами продавцу возместили ущерб после публикации Life.ru

"Мы связались с продавцом и возместили ему стоимость товара. Со своей стороны проведём внутреннее расследование, чтобы выявить, на каком этапе могла произойти подмена товара. Сделаем всё возможное, чтобы не допустить подобные ситуации в будущем", — заверили в Ozon.

Как сообщал Life.ru, продавец электронной техники отправил дорогостоящий iPad Pro 11 через Ozon в 2022 году. Гаджет пришёл в пункт выдачи заказов в Мурманской области, но спустя время заказчик отказался от товара, указав, что нашёл вариант дешевле. С тех пор проданный iPad потерпевший не видел. Вместо него в повреждённой коробке ему пришли пять кусков мыла, шурупы и картонка в стиле яблочной техники. В какой момент был подменён заказ, пока непонятно.