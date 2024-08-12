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12 августа, 16:48

Бывший глава ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин умер на 82-м году жизни

Бывший глава ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин. Обложка © ТАСС / Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов

Бывший глава ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин. Обложка © ТАСС / Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов

В возрасте 81 года скончался бывший первый секретарь Центрального комитета (ЦК) ВЛКСМ Виктор Мишин. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Сегодня ночью на 82-м году жизни ушёл из жизни Виктор Максимович Мишин. Давайте поклонимся его светлой памяти", — сказал Зюганов, его слова передаёт ТАСС.

Мишина он описал, как грамотного и инициативного профессионала своего дела. Также Зюганов вспомнил, что будучи на должности главы ЦК ВЛКСМ Мишин полностью контролировал все крупные мероприятия в Советском Союзе, начиная Олимпиадой и заканчивая БАМом.

"Уверен, что тот уникальный опыт, которым обладали наши молодежные комсомольские лидеры, в нынешних условиях будет обязательной востребован", — отметил лидер КПРФ.

Виктор Мишин был 14-м по счёту первым секретарём ЦК ВЛКСМ. На данном посту он пробыл с декабря 1982 по июль 1986 года. По признанию самого Мишина, в детстве он не задумывался о политической карьере, мечтая скорее о работе строителем. После окончания школы он даже поступил и успешно отучился в индустриальном техникуме, затем устроившись мастером на заводе железобетонных изделий. Тогда Мишин и начал развивать карьеру комсомольца. При жизни он был удостоен Ордена Трудового красного знамени, Ордена Почёта и Ордена Дружбы Народов.

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Мария Любицкая
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