В Челябинске стартовала "Университетская смена" на базе ЮУрГУ

В Челябинске стартовала "Университетская смена" на базе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"10 августа в Челябинск прибыли 82 ребёнка из новых регионов России для летнего отдыха на базе ЮУрГУ. Впереди их ждёт насыщенная и интересная программа: встречи с интересными спикерами, тематические мероприятия и мастер-классы", — говорится в сообщении.

"Университетские смены" — это профориентационная программа, реализуемая по инициативе "Движения первых", Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодёжи в целях знакомства школьников и студентов колледжей с современными профессиями и помощи в выборе дальнейшего образовательного пути. Программа стартовала в 2022 году, её партнёрами стали десятки отечественных вузов. Если в прошлом году смены были рассчитаны на детей из Донецкой и Луганской народных республик, то в новом сезоне к проекту присоединяются и другие российские регионы.