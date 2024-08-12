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12 августа, 20:27

Во Флориде мужчина решил побаловать себя и обнёс секс-шоп

NBC News: Во Флориде мужчина украл из секс-шопа товаров на тысячу долларов

Необычная кража произошла в американском штате Флорида. Как передают корреспонденты NBC News, там неустановленный мужчина украл из секс-шопа товаров чуть более чем на тысячу долларов.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, злоумышленник около часа ночи разбил окно в магазине кирпичом и проник в магазин, после чего украл резиновую куклу. Затем он покинул помещение и ещё раз вернулся в полтретьего ночи со спортивной сумкой.

В неё он положил несколько секс-игрушек и таблетки для повышения потенции. В сумме ущерб составил 1010 долларов (87,4 тысячи рублей).

Владелица торговой точки не ожидала, что у неё украдут товары, а не деньги. Она заявила, что заплатит полторы тысячи долларов тому, кто поможет опознать вора.

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Ранее Life.ru писал, что экс-кандидат в мэры подмосковного Красногорска Валерий Немировский дважды ограбил один и тот же секс-шоп. За оба захода он похитил игрушек для взрослых на 600 тысяч рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Алексей Соловьёв
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