Во Флориде мужчина решил побаловать себя и обнёс секс-шоп

Необычная кража произошла в американском штате Флорида. Как передают корреспонденты NBC News, там неустановленный мужчина украл из секс-шопа товаров чуть более чем на тысячу долларов.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, злоумышленник около часа ночи разбил окно в магазине кирпичом и проник в магазин, после чего украл резиновую куклу. Затем он покинул помещение и ещё раз вернулся в полтретьего ночи со спортивной сумкой.

В неё он положил несколько секс-игрушек и таблетки для повышения потенции. В сумме ущерб составил 1010 долларов (87,4 тысячи рублей).

Владелица торговой точки не ожидала, что у неё украдут товары, а не деньги. Она заявила, что заплатит полторы тысячи долларов тому, кто поможет опознать вора.