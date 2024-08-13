Богатый урожай до зимы: Россиянам рассказали, какие овощи посадить в августе

С началом августа, когда на дачах и приусадебных участках активно идёт уборка, возникает отличная возможность для новых посадок. Чем занять освободившиеся грядки, пока сезон в самом разгаре, в беседе с Life.ru рассказала зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

По её словам, август — это идеальный месяц для посадки зелени, пряных трав и салатных культур. Уже к сентябрю можно насладиться первым урожаем свежей зелени, которая будет радовать до самых морозов.

Для южных регионов страны актуально посадить на участке раннюю капусту, свёклу. Конечно, на хранение заложить собранный урожай не получится, но особенно приятно будет в октябре-ноябре использовать их в свежем виде для салатов. Юлия Оглоблина Зампред Комитета ГД по аграрным вопросам

Не забудьте про редис, который особенно любит короткие световые дни, а также про сидераты, такие как горчица и рапс. Посев этих растений, а затем их заделка в почву поздней осенью значительно улучшат её структуру и обогатят азотом, заключила собеседница Life.ru.