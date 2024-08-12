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12 августа, 19:30

"Бьются как львы": Алаудинов опроверг сообщения о сдаче бойцов "Ахмата" в плен в Курской области

Алаудинов: Сообщения о сдаче бойцов "Ахмата" в плен являются вбросами ВСУ

Появившиеся в медийном пространстве сообщения о том, что военнослужащие Вооружённых сил Украины взяли в плен выполняющих задачи в Курской области бойцов спецназа "Ахмат", являются вбросами со стороны киевского режима. Соответствующее заявление в своём телеграм-канале сделал замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Алаудинов говорит о том, что сообщения о сдаче бойцов "Ахмата" в плен являются вбросами ВСУ. Видео © Telegram / Апти Алаудинов"АХМАТ"

"Противник делает очень много вбросов о сдающихся в плен бойцах спецназа "Ахмат", про бойцов "Аида", много всего. Но самое интересное, что ни один боец в плен не сдавался. Ребята бьются как львы", — сообщил высокопоставленный военнослужащий.

Помимо этого, он заявил, что 12 августа "Ахмат" в общей сложности уничтожил 12 единиц техники. Алаудинов также подчеркнул, что доволен работой своих подразделений, а "противник просто визжит".

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Ранее Life.ru писал, что под населённым пунктом Мартыновка в Курской области взята в плен штурмовая группа 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Всего были захвачены пять военнослужащих.

Обложка ©

Telegram / Апти Алаудинов"АХМАТ"

Алексей Соловьёв
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