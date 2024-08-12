В Курской области взяли в плен штурмовую группу ВСУ

Под населённым пунктом Мартыновка в Курской области взята в плен штурмовая группа 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

"В составе группы пять человек. Все они военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.