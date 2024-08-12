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12 августа, 15:08

В Курской области взяли в плен штурмовую группу ВСУ

Под населённым пунктом Мартыновка в Курской области взята в плен штурмовая группа 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

"В составе группы пять человек. Все они военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии",сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

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Напомним, в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область с 6 августа. Российские войска отражают атаки противника. За всё время боёв на этом участке общие потери ВСУ выросли до 1,61 тысячи военных и 32 танков. Ранее один из пленённых вэсэушников отметил бессмысленность атаки на Курскую область и рекомендовал сослуживцам складывать оружие и сдаваться.

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Telegram/Zelenskiy / Official

Александра Вишнякова
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