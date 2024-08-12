"Охота продолжается": Бойцы "Ахмата" затрофеили украинский БТР под Курском
Бойцы "Ахмата" захватили бронетранспортёр ВСУ в Курской области
Бойцы спецназа "Ахмат" затрофеили украиский бронетраспортёр в Курской области. Соответствующе видео в своём телеграм-канале показал министр Чечни по национальной политике, внешним связям и печати Ахмед Дудаев.
Кадры перестрелки спецназа "Ахмат" с ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Ахмед Дудаев
"Охота продолжается! Наши бойцы, как всегда, на высоте!" — подписал Дудаев кадры перестрелки в Курской области.
На записи видно, как один из бойцов стреляет в проезжающую украинскую технику из ручного противотанкового гранатомёта. На другом ролике "ахматовцы" уже радостно приветствуют проносящуюся по улице трофейну/ БТР с двумя сидящими у башни бойцами.
Напомним, в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые попытались прорваться в Курскую область 6 августа. В Курской, а также Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял до 1610 военнослужащих, 32 танка и другую технику. От действий украинской армии страдает мирное население, 17 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Кадр из видео Telegram / Ахмед Дудаев