"Охота продолжается": Бойцы "Ахмата" затрофеили украинский БТР под Курском

Бойцы спецназа "Ахмат" затрофеили украиский бронетраспортёр в Курской области. Соответствующе видео в своём телеграм-канале показал министр Чечни по национальной политике, внешним связям и печати Ахмед Дудаев.

"Охота продолжается! Наши бойцы, как всегда, на высоте!" — подписал Дудаев кадры перестрелки в Курской области.

На записи видно, как один из бойцов стреляет в проезжающую украинскую технику из ручного противотанкового гранатомёта. На другом ролике "ахматовцы" уже радостно приветствуют проносящуюся по улице трофейну/ БТР с двумя сидящими у башни бойцами.