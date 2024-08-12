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12 августа, 12:36

"Охота продолжается": Бойцы "Ахмата" затрофеили украинский БТР под Курском

Бойцы "Ахмата" захватили бронетранспортёр ВСУ в Курской области

Бойцы спецназа "Ахмат" затрофеили украиский бронетраспортёр в Курской области. Соответствующе видео в своём телеграм-канале показал министр Чечни по национальной политике, внешним связям и печати Ахмед Дудаев.

Кадры перестрелки спецназа "Ахмат" с ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Ахмед Дудаев

"Охота продолжается! Наши бойцы, как всегда, на высоте!" — подписал Дудаев кадры перестрелки в Курской области.

На записи видно, как один из бойцов стреляет в проезжающую украинскую технику из ручного противотанкового гранатомёта. На другом ролике "ахматовцы" уже радостно приветствуют проносящуюся по улице трофейну/ БТР с двумя сидящими у башни бойцами.

Напомним, в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые попытались прорваться в Курскую область 6 августа. В Курской, а также Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял до 1610 военнослужащих, 32 танка и другую технику. От действий украинской армии страдает мирное население, 17 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

ВС России пресекли попытку прорыва бронетехники ВСУ у Каучука Курской области
ВС России пресекли попытку прорыва бронетехники ВСУ у Каучука Курской области
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Ахмед Дудаев

Наталья Демьянова
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