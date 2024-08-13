Радуют не только вкусом: Врач рассказала о пользе хрустящих малосольных огурчиков Врач Кашух: Благодаря своему составу малосольные огурцы нормализуют пищеварение 13 августа, 03:30 Достаточно съедать три малосольных огурца в день для получения максимальной пользы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Hramova

Малосольные огурцы — классика русской кухни. Они не только радуют вкусом, но и могут быть полезны для здоровья, если их есть в меру. Об этом Life.ru рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

В отличие от традиционных солёных огурцов, которые проходят длительный процесс засолки, малосольные огурцы обрабатываются краткосрочно, что и делает их особенными. Они готовятся с использованием воды, соли и разнообразных специй, таких как лавровый лист, укроп и клюква. При правильном хранении в холодильнике этот кулинарный деликатес сохраняет свои качества до двух недель, хотя при комнатной температуре они быстро становятся солёными и теряют вкус.

Это хрустящее лакомство не только вкусно, но и полезно и низкокалорийно: на 100 граммов продукта приходится всего около 16 ккал. При этом они содержат клетчатку, витамины группы B, витамин K, калий, натрий, магний, хлор, медь и цинк.

Конечно, это не полноценный "витаминный удар", скорее вкусное и полезное дополнение к ежедневному меню. Благодаря своему составу малосольные огурцы способствуют нормализации пищеварения, помогают справиться с запорами. Однако в больших количествах употреблять огурцы не стоит, так как избыток соли может привести к отёкам, повышению давления, нагрузке на сердце. В целом достаточно съедать три малосольных огурца в день. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории "Гемотест"

Потребление малосольных огурцов требует осторожности для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ или гипертонией. Для детей их можно вводить в рацион начиная с трёх лет, следя за реакцией организма. По словам гастроэнтеролога, в целом три огурца в день — это оптимальное количество для пользы и удовольствия.

Ранее диетолог рассказала, что ежедневное потребление не менее 200 граммов овощей является важным для поддержания здоровья. По её словам, овощи, богатые витаминами и минералами, способствуют укреплению иммунитета и улучшению работы ЖКТ. Она подчеркнула, что недостаток этих продуктов в рационе может ослабить иммунную систему, замедлить заживление ран и усложнить переваривание пищи.