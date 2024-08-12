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12 августа, 20:49

"Мы гордимся": Конгрессмен-экстремист похвалил Зеленского за нападение на Курскую область

Американский сенатор Грэм* похвалил Зеленского за нападение на Курскую область

Внесённый в России в список террористов и экстремистов американский сенатор Линдси Грэм* похвалил Владимира Зеленского за нападение на Курскую область. Как следует из видеозаписи, опубликованной офисом Зеленского, он сделал это во время своего визита в Киев.

"После двух с половиной лет вы продолжаете стоять на своих позициях, да и ещё зашли в Россию. Мы гордимся вашим руководством", — заявил политический деятель.

Помимо этого, конгрессмен добавил, что рад произошедшему. По его словам, "это смело и прекрасно".

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Напомним, что 12 августа Владимир Зеленский впервые признал ответственность за нападение на Курскую область. Также он заявил, что СБУ, МВД Украины и другие ведомства готовят некий план для территорий курского приграничья.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Review News

Алексей Соловьёв
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