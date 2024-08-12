"Мы гордимся": Конгрессмен-экстремист похвалил Зеленского за нападение на Курскую область

Внесённый в России в список террористов и экстремистов американский сенатор Линдси Грэм* похвалил Владимира Зеленского за нападение на Курскую область. Как следует из видеозаписи, опубликованной офисом Зеленского, он сделал это во время своего визита в Киев.

"После двух с половиной лет вы продолжаете стоять на своих позициях, да и ещё зашли в Россию. Мы гордимся вашим руководством", — заявил политический деятель.

Помимо этого, конгрессмен добавил, что рад произошедшему. По его словам, "это смело и прекрасно".

Напомним, что 12 августа Владимир Зеленский впервые признал ответственность за нападение на Курскую область. Также он заявил, что СБУ, МВД Украины и другие ведомства готовят некий план для территорий курского приграничья.