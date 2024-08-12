Появилось жуткое видео нападения на мечеть в Турции, где психопат устроил резню
Момент нападения мужчины на людей во дворе мечети в Турции попал на видео
В Сети появилась видеозапись нападения психопата на людей во дворе мечети Эскишехир-Тепебаши в Турции. На ней можно увидеть, что кровавую расправу устроил неадекват в бронежилете и шлеме с нацистскими символиками, а лицо он скрывал под маской.
Момент нападения на мечеть в Турции. Видео © Х / Levent Kemal
Сообщается, что мужчина напал с ножом на людей, сидевших в чайном саду около мечети. Впоследствии выяснилось, что преступником оказался 18-летний молодой человек, который "находился под влиянием компьютерных игр военного характера".
Ранее Life.ru писал, что во дворе мечети Эскишехир-Тепебаши в Турции неизвестный мужчина напал на людей. По данным местных новостных порталов, он был вооружён ножом и топором.
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