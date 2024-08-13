"Гадкое впечатление": Тренер российских синхронисток высказалась об Олимпиаде в Париже
Тренер Покровская заявила, что у неё остались гадкие впечатления от Олимпиады
Главный тренер российской сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что прошедшая Олимпиада в Париже "переплюнула" все прошедшие Игры. В беседе с РИА "Новости" она заявила, что после просмотра Игр у неё осталось гадкое впечатление.
"Я считаю, что эта Олимпиада переплюнула все Олимпиады, которые когда-либо проходили. В Токио тоже были проблемы, но они как-то быстро решались. Свели еще с религией. Сатана пришёл на землю? И потом, гендерность на этих Играх во главу угла встала. У меня гадкое в целом впечатление", — заявила Покровская.
Напомним, в ночь на 12 августа состоялась церемония закрытия летней Олимпиады в Париже. Эти Игры запомнятся любителям спорта, пожалуй, как самые скандальные. Публика была шокирована сатанинскими и антихристианскими выходками на открытии, а также поддержкой спортсменов-трансгендеров в ходе соревнований. Заключительное шоу ОИ оказалось не менее скандальным.
X / Olympics