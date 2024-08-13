Как разгрузить организм и вернуть форму после отдыха: советы врача Врач Масгутов: Восстановить форму после отпуска поможет интервальное голодание 13 августа, 04:35 Комбинирование перечисленных методов с регулярной физической активностью, качественным сном и отдыхом обеспечит наилучший результат. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Inshyna

После завершения отпуска нередко возникает необходимость в восстановлении организма. Кандидат медицинских наук и основатель Школы здоровья Руслан Масгутов делится с Life.ru простыми методами, как это сделать правильно. Главный совет врача — избегать необходимости в последующих разгрузках, планируя отдых с умом.

Резкие изменения в рационе могут привести к стрессу для организма. Чтобы этого избежать, начните с подготовки: увеличьте количество потребляемой воды и переключитесь на лёгкую пищу, включающую овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. После этого можно воспользоваться и другими методами "разгрузки" организма. Один из них — экадаши.

Экадаши — древняя практика поста, проводимая дважды в месяц в индуистской традиции. В эти дни рекомендуется воздерживаться от пищи, но пить чистую тёплую воду. Это мягкий способ разгрузить организм, но важно следить за самочувствием и не переусердствовать. Если появляются симптомы недомогания, лучше остановиться и разобраться в причинах. Руслан Масгутов Кандидат медицинских наук, учёный-исследователь, врач интегративной медицины, основатель Школы здоровья

Другой метод — интервальное голодание. Принцип 16/8, предполагающий 16 часов без пищи и 8 часов для приёма еды, может быть полезен. Однако прежде чем начинать, проконсультируйтесь с врачом. Также стоит рассмотреть добавки и суперфуды, такие как чага, рейши или кордицепс, для поддержки иммунной системы и улучшения самочувствия.

Комбинирование этих методов с регулярной физической активностью, качественным сном и отдыхом обеспечит наилучший результат. Все изменения в рационе и образе жизни должны происходить постепенно, чтобы не создавать дополнительного стресса для организма. При наличии хронических заболеваний или особых условий лучше проконсультироваться с врачом.

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Авторы Андрей Горяничев