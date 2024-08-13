Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 21:48

Захарова призвала мир "очнуться" после восхваления в ФРГ нацистских преступников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнюю инициативу немецких властей, согласно которой в Германии собираются начать чтить память нацистских преступников. В своём телеграм-канале дипломат призвала мир "очнуться" и заявила, что все после этой идеи должны "бить в набат".

Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что распоряжением Бундесвера нацисты "возвращаются в свои дома ужасов и превращают чужие дома в пепелища". Она подчеркнула, что они обманом вернулись на Украину и хитростью возвращаются в Молдавию.

По словам дипломата, нацисты также пытаются силой вернуться в Россию. Помимо этого, бывших нацистских преступников вновь чествуют в Германии.

"Мы должны бить в набат, чтобы планета очнулась!" — заключила Захарова.

"Человек с киркой": Обнародованы документы о нацисте, которого помиловал отец фон дер Ляйен
"Человек с киркой": Обнародованы документы о нацисте, которого помиловал отец фон дер Ляйен

Напомним, недавно Минобороны Германии сообщило о расширении перечня "военных героев" за счёт офицеров вермахта. Как заявили по этому поводу представители немецкого оборонного ведомства, некоторые из которых состояли в СС и Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).

Обложка ©

Telegram / МИД России

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Германия
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров