Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнюю инициативу немецких властей, согласно которой в Германии собираются начать чтить память нацистских преступников. В своём телеграм-канале дипломат призвала мир "очнуться" и заявила, что все после этой идеи должны "бить в набат".

Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что распоряжением Бундесвера нацисты "возвращаются в свои дома ужасов и превращают чужие дома в пепелища". Она подчеркнула, что они обманом вернулись на Украину и хитростью возвращаются в Молдавию.

По словам дипломата, нацисты также пытаются силой вернуться в Россию. Помимо этого, бывших нацистских преступников вновь чествуют в Германии.

"Мы должны бить в набат, чтобы планета очнулась!" — заключила Захарова.