Захарова призвала мир "очнуться" после восхваления в ФРГ нацистских преступников
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнюю инициативу немецких властей, согласно которой в Германии собираются начать чтить память нацистских преступников. В своём телеграм-канале дипломат призвала мир "очнуться" и заявила, что все после этой идеи должны "бить в набат".
Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что распоряжением Бундесвера нацисты "возвращаются в свои дома ужасов и превращают чужие дома в пепелища". Она подчеркнула, что они обманом вернулись на Украину и хитростью возвращаются в Молдавию.
По словам дипломата, нацисты также пытаются силой вернуться в Россию. Помимо этого, бывших нацистских преступников вновь чествуют в Германии.
"Мы должны бить в набат, чтобы планета очнулась!" — заключила Захарова.
Напомним, недавно Минобороны Германии сообщило о расширении перечня "военных героев" за счёт офицеров вермахта. Как заявили по этому поводу представители немецкого оборонного ведомства, некоторые из которых состояли в СС и Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).
Telegram / МИД России