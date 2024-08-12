В ФРГ собираются начать чтить память "исправившихся" нацистов
В Минобороны ФРГ подтвердили планы чтить память некоторых членов СС и НСДАП
Минобороны Германии расширит перечень "военных героев" за счёт офицеров вермахта, некоторые из которых состояли в СС и Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Об этом журналистам сообщил официальный представитель ведомства Арне Коллац.
"Это дополнение к действующему постановлению о традициях, которое действует в неизменном виде. Ответственный руководитель отдела, ссылаясь на современные дискуссии о боевой готовности, обороноспособности или пригодности к службе в армии, рассмотрел вопрос о том, каким образом это можно включить в указ о традициях для наших солдат в бундесвере", — сказал Коллац в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что речь идёт о списке военных, которых будут чтить в бундесвере как пример воинской доблести наравне с участниками сопротивления. По словам Коллаца, эти личности дистанцировались от нацистского прошлого и сыграли важную роль в построении современной армии ФРГ.
До этого немецкие СМИ писали, что Минобороны включит ряд офицеров с нацистским прошлым в перечень военных героев. В частности, речь шла о лётчике Эрихе Хартманне и подводнике Эрихе Топпе. Данное решение вызвало неоднозначную реакцию среди немцев и было раскритиковано.
Ранее сообщалось, что у вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека нашли родственников-нацистов. Дед политика был оберштурмфюрером штурмовых отрядов (SА) в Третьем рейхе, а прадед входил в самый ближний круг гитлеровского руководства и даже дружил с Йозефом Геббельсом. Кроме того, стало известно, что дед главы МИД Германии Анналены Бербок был офицером вермахта и ярым сторонником нацизма.
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