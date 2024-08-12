В ФРГ собираются начать чтить память "исправившихся" нацистов

Минобороны Германии расширит перечень "военных героев" за счёт офицеров вермахта, некоторые из которых состояли в СС и Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Об этом журналистам сообщил официальный представитель ведомства Арне Коллац.

"Это дополнение к действующему постановлению о традициях, которое действует в неизменном виде. Ответственный руководитель отдела, ссылаясь на современные дискуссии о боевой готовности, обороноспособности или пригодности к службе в армии, рассмотрел вопрос о том, каким образом это можно включить в указ о традициях для наших солдат в бундесвере", — сказал Коллац в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что речь идёт о списке военных, которых будут чтить в бундесвере как пример воинской доблести наравне с участниками сопротивления. По словам Коллаца, эти личности дистанцировались от нацистского прошлого и сыграли важную роль в построении современной армии ФРГ.