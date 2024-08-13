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12 августа, 22:07

Обвиняемый в кибермошенничестве россиянин вышел на свободу под залог в США

Суд Флориды освободил россиянина Кублицкого под залог в размере 100 тыс. долларов

В США произошёл значительный поворот в деле российского гражданина Павла Кублицкого, обвиняемого в кибермошенничестве. Окружной суд штата Флорида принял решение о его освобождении под залог в размере 100 тысяч долларов. Это решение стало известным после публикации судебных документов в понедельник.

На основании решения суда, Кублицкому было предписано сдать свои паспорта и проездные документы американским властям. Кроме того, россиянину запрещено пользоваться смартфоном, а его передвижения теперь находятся под строгим наблюдением. Ему назначен домашний арест, что ограничивает его свободу передвижения. Эти меры предосторожности стали результатом предварительных слушаний, проведённых в пятницу.

Об аресте в США россиянина Павла Кублицкого и гражданина Казахстана Александра Ходырева стало известно 8 августа. Они обвиняются в администрировании даркнет-площадки WWH, где можно было купить или продать нелегальные товары и услуги.

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Ранее сообщалось, что Артур Петров, российский гражданин с гражданством Германии, был экстрадирован с Кипра в США по делу о нарушении экспортных ограничений и поставках микроэлектроники в Россию в обход санкций. Ему были предъявлены обвинения по 11 пунктам, включая нарушение экспортного контроля, контрабанду, сетевое мошенничество и отмывание денег, как сообщил американский Минюст.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym

Кирилл Сосновских
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