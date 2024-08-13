Обвиняемый в кибермошенничестве россиянин вышел на свободу под залог в США

В США произошёл значительный поворот в деле российского гражданина Павла Кублицкого, обвиняемого в кибермошенничестве. Окружной суд штата Флорида принял решение о его освобождении под залог в размере 100 тысяч долларов. Это решение стало известным после публикации судебных документов в понедельник.

На основании решения суда, Кублицкому было предписано сдать свои паспорта и проездные документы американским властям. Кроме того, россиянину запрещено пользоваться смартфоном, а его передвижения теперь находятся под строгим наблюдением. Ему назначен домашний арест, что ограничивает его свободу передвижения. Эти меры предосторожности стали результатом предварительных слушаний, проведённых в пятницу.

Об аресте в США россиянина Павла Кублицкого и гражданина Казахстана Александра Ходырева стало известно 8 августа. Они обвиняются в администрировании даркнет-площадки WWH, где можно было купить или продать нелегальные товары и услуги.