"Едешь в другую тюрьму": Вернувшийся в Россию Селезнёв до последнего не знал об обмене
Вернувшийся в Россию Роман Селезнёв заявил, что до последнего не знал об обмене
Сын депутата Госдумы Валерия Селезнёва Роман. Скриншот © Telegram / Кремль. Новости
Роман Селезнёв, который отбывал заключение в США, и вернулся на родину в рамках масштабного обмена заключёнными с Западом, до последнего момента не знал, куда его везут. Мужчина считал, что его просто переводят в другую американскую тюрьму.
"До последнего не знал, что какой-то обмен произойдёт. <...> Меня разбудили в 7:30 и сказали: "Почему ты не готов? Ты едешь в другую тюрьму, у тебя новое дело", — сказал Селезнёв в эфире телеканала "Россия 24".
По словам мужчины, из аэропорта его доставили в другую тюрьму, где посадили в одиночную камеру. Там он и узнал, что его скоро обменяют.
Ранее Роман Селезнёв рассказал о двух попытках убить его в тюрьмах США. За почти 10 лет заключения по обвинению в кибермошенничестве он сменил несколько таких учреждений.
Напомним, в ходе крупного обмена заключёнными в Россию вернулись восемь человек, в их числе оказались сын депутата Госдумы Роман Селезнёв, Вадим Красиков, отбывавший пожизненное наказание в Германии, Владислав Клюшин, находившийся в заключении в США, и другие. В аэропорту Внуково их лично встречал президент РФ Владимир Путин. В Госдуме заявили, что возвращение россиян на Родину является огромным достижением дипломатов и спецслужб.