"Едешь в другую тюрьму": Вернувшийся в Россию Селезнёв до последнего не знал об обмене

Роман Селезнёв, который отбывал заключение в США, и вернулся на родину в рамках масштабного обмена заключёнными с Западом, до последнего момента не знал, куда его везут. Мужчина считал, что его просто переводят в другую американскую тюрьму.

"До последнего не знал, что какой-то обмен произойдёт. <...> Меня разбудили в 7:30 и сказали: "Почему ты не готов? Ты едешь в другую тюрьму, у тебя новое дело", — сказал Селезнёв в эфире телеканала "Россия 24".

По словам мужчины, из аэропорта его доставили в другую тюрьму, где посадили в одиночную камеру. Там он и узнал, что его скоро обменяют.