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3 августа, 23:57

"Чуть в обморок не упал": Возвращённый на родину россиянин рассказал, как его в аэропорту встретил Путин

Вернувшийся в Россию Селезнёв: Чуть в обморок не упал, когда Путин пожал руку

Владимир Путин жмёт руку вернувшемуся в Россию Роману Селезнёву. Обложка © ТАСС / Михаил Воскресенский

Владимир Путин жмёт руку вернувшемуся в Россию Роману Селезнёву. Обложка © ТАСС / Михаил Воскресенский

Один из вернувшихся на родину в ходе крупного обмена россиян Роман Селезнёв поделился эмоциями от встречи с президентом Владимиром Путиным. Его слова приводит газета "Известия".

"Парой слов перекинулись, когда вошли в здание аэропорта. Я хочу сказать, что он человек. Я никогда не думал, что такой высокопоставленный чиновник может быть ещё и человеком", — сообщил Селезнёв.

Детали беседы с президентом Селезнёв не раскрыл, успокоив, что ничего секретного не обсуждалось. По словам возвращённого на родину россиянина, в президенте чувствовались простые человеческие эмоции, забота об окружающих, что не считывается через экраны телевизора. Он также признался, что чуть не упал в обморок, когда Путин пожал ему руку при выходе из самолёта. Он назвал президента замечательным человеком "с большой буквы" и поблагодарил его за спасение.

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Напомним, крупный обмен заключёнными с участием России, США, ФРГ, Белоруссии и Словении состоялся 1 августа. В нашу страну вернулись Вадим Красиков, находившийся в заключении в Германии, Артём и Анна Дульцевы (Словения), Михаил Микушин (Норвегия), Павел Рубцов (Польша), Роман Селезнёв (США), Владислав Клюшин (США) и Вадим Конощёнок (США). В аэропорту Внуково их лично встретил глава государства Владимир Путин. Политолог объяснил, почему президент посетил воздушную гавань и поприветствовал вернувшихся на родину.

Анатолий Симоненко
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