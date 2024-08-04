"Чуть в обморок не упал": Возвращённый на родину россиянин рассказал, как его в аэропорту встретил Путин

"Парой слов перекинулись, когда вошли в здание аэропорта. Я хочу сказать, что он человек. Я никогда не думал, что такой высокопоставленный чиновник может быть ещё и человеком", — сообщил Селезнёв.

Детали беседы с президентом Селезнёв не раскрыл, успокоив, что ничего секретного не обсуждалось. По словам возвращённого на родину россиянина, в президенте чувствовались простые человеческие эмоции, забота об окружающих, что не считывается через экраны телевизора. Он также признался, что чуть не упал в обморок, когда Путин пожал ему руку при выходе из самолёта. Он назвал президента замечательным человеком "с большой буквы" и поблагодарил его за спасение.