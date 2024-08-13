В Госдуме прокомментировали недавние сообщения о намерениях Владимира Зеленского добиться разрешения бить западным оружием вглубь России. Как заявил в интервью РИА "Новости" депутат нижней палаты российского парламента от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, таким образом киевский режим идёт ва-банк, проявляя свою звериную фашистскую сущность.

Собеседник информагентства рассказал журналистам, для чего украинские власти это делают. По его словам, они планируют соединить получаемые разведданные с дальнобойными средствами поражения.

"Киев пошёл ва-банк, он готов на всё. В этом и проявляется звериная фашистская сущность киевского режима", — заявил офицер.

Эксперт также указал на то, что украинские власти всё сильнее и сильнее втягивают в конфликт с Россией Соединённые Штаты и страны-члены Североатлантического альянса. Генерал также подчеркнул, что авиация НАТО уже давно сканирует не только Крым, но и другие субъекты РФ на глубину до 500 километров и передаёт картинку в генштаб Вооружённых сил Украины.