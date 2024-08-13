"Готов на всё": В Госдуме рассказали о звериной фашистской сущности Киева
Депутат Ивлев: Выпрашивая разрешение на удары вглубь России, Киев идёт ва-банк
В Госдуме прокомментировали недавние сообщения о намерениях Владимира Зеленского добиться разрешения бить западным оружием вглубь России. Как заявил в интервью РИА "Новости" депутат нижней палаты российского парламента от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, таким образом киевский режим идёт ва-банк, проявляя свою звериную фашистскую сущность.
Собеседник информагентства рассказал журналистам, для чего украинские власти это делают. По его словам, они планируют соединить получаемые разведданные с дальнобойными средствами поражения.
"Киев пошёл ва-банк, он готов на всё. В этом и проявляется звериная фашистская сущность киевского режима", — заявил офицер.
Эксперт также указал на то, что украинские власти всё сильнее и сильнее втягивают в конфликт с Россией Соединённые Штаты и страны-члены Североатлантического альянса. Генерал также подчеркнул, что авиация НАТО уже давно сканирует не только Крым, но и другие субъекты РФ на глубину до 500 километров и передаёт картинку в генштаб Вооружённых сил Украины.
Напомним, 12 августа стало известно, что Владимир Зеленский намерен получить разрешение от так называемых зарубежных партнёров Незалежной для нанесения ударов вглубь России предоставленным Западом оружием. Он заявлял, что это якобы надо для защиты Украины.
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