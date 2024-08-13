"Не понимала, за что": На долю ослепшей модели из Новосибирска выпало новое испытание

Ослепшей после аварии модели из Новосибирска Марии Лебедевой врачи по ошибке поставили неутешительный диагноз — рак прямой кишки. О новом тяжёлом испытании девушки рассказали корреспонденты kp.ru.

Мария потеряла своё зрение после дорожно-транспортного происшествия в 2016 году, когда находилась в машине, которой управлял её молодой человек. В том инциденте пострадала только она, а юноша и её друзья впоследствии пропали и перестали заглядывать в гости.

Накануне тридцатилетия ей делали колоноскопию в частной клинике. Там бывшей модели сообщили, что у неё онкология.

"Родители сначала пытались от меня всё скрывать: даже не представляю, насколько тяжело им было. Я узнала обо всём на очередном приёме врача — он озвучил диагноз. Я плакала, не понимала, за что на меня одну всё это сыпется", — заявила Лебедева.

Впоследствии она направилась в муниципальное медицинское учреждение, где ей должны были назначить дальнейшее лечение. В итоге врач во время осмотра сообщил о том, что не видит никаких симптомов, которые могли бы подтвердить столь суровый диагноз.

Медик сказал ей, что следует перепроверить результаты исследования из частной клиники. В какой-то момент выяснилось, что диагноз ослепшей новосибирской модели поставили неверно.

"Как так можно поступать с людьми? Почему не предложили перепроверить анализ, если есть вероятность такого диагноза! Я себя уже похоронила, когда узнала об онкологии. Но оказалось, что у меня — свищ, проблема решается операцией. Спасибо родителям, что были рядом и поддерживали всё это время!" — заключила Мария.