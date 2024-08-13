Производителей проверят на использование запрещённой добавки

Важное распоряжение от Генеральной прокуратуры дало старт масштабным проверкам на предмет использования в продуктах запрещённой добавки — трансглютаминазы, которая получила название "мясной клей". Это выяснила газета "Известия".

Генпрокуратура потребовала, чтобы прокуроры оперативно проверяли случаи использования трансглютаминазы в регионах, где работают крупные производители. На данный момент известно, что использование "мясного клея" было выявлено на нескольких предприятиях.

Так, в Алтайском крае уже начата внеплановая проверка в отношении компаний "Алтайская бурёнка" и "Родные просторы". В Красноярском крае внимание направлено на компанию АПК "Правильные продукты", а в Мордовии факт использования запрещённой добавки подтвердился у МПК "Атяшевский". В последнем случае предприятие уже оштрафовано на 100 тысяч рублей за продажу продукции с опасным компонентом, попавшей в Рязанский областной противотуберкулёзный санаторий.