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13 августа, 02:37

Производителей проверят на использование запрещённой добавки

"Известия": Производителей продуктов проверят на использование "мясного клея"

Генпрокуратура потребовала, чтобы прокуроры оперативно проверяли случаи использования трансглютаминазы в регионах. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Goskova Tatiana

Генпрокуратура потребовала, чтобы прокуроры оперативно проверяли случаи использования трансглютаминазы в регионах. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Goskova Tatiana

Важное распоряжение от Генеральной прокуратуры дало старт масштабным проверкам на предмет использования в продуктах запрещённой добавки — трансглютаминазы, которая получила название "мясной клей". Это выяснила газета "Известия".

Генпрокуратура потребовала, чтобы прокуроры оперативно проверяли случаи использования трансглютаминазы в регионах, где работают крупные производители. На данный момент известно, что использование "мясного клея" было выявлено на нескольких предприятиях.

Так, в Алтайском крае уже начата внеплановая проверка в отношении компаний "Алтайская бурёнка" и "Родные просторы". В Красноярском крае внимание направлено на компанию АПК "Правильные продукты", а в Мордовии факт использования запрещённой добавки подтвердился у МПК "Атяшевский". В последнем случае предприятие уже оштрафовано на 100 тысяч рублей за продажу продукции с опасным компонентом, попавшей в Рязанский областной противотуберкулёзный санаторий.

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Ранее химик и хирург объяснили опасности использования "мясного клея", который часто применяется в производстве колбас и ветчины. По словам химика, "мясной клей" — это трансглутаминаза, фермент, вырабатываемый микроорганизмами, который в больших количествах может быть вреден, хотя в умеренных дозах он не представляет опасности.

Кирилл Сосновских
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