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13 августа, 03:09

Порыв магистрального кабеля на Камчатке вызвал проблемы со связью и интернетом

На Камчатке в районе Елизова произошёл порыв магистрального сухопутного кабеля. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале Департамента цифрового развития Чукотского АО.

"Временно частично осуществляется переход на спутниковые каналы связи", — говорится в сообщении.

Там также уточнили, что в настоящее время аварийная бригада проводит работы. Предполагается, что последствия случившегося будут устранены в течение 10–12 часов.

Помимо того, корреспонденты ТАСС подчеркнули, что авария привела к отключению интернет-связи на Камчатском полуострове. В то же время, по данным информагентства, инцидент вызвал перебои с мобильной связью, предположительно включая Чукотский автономный округ.

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В марте текущего года Life.ru писал, что в Красном море перерезали четыре кабеля глобального интернета. Согласно сведениям компании HGC Global Communications Limited, они связывали страны ЕС, Азии и Африки.

Обложка ©

Pixabay / Kamchadal

Алексей Соловьёв
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