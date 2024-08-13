Порыв магистрального кабеля на Камчатке вызвал проблемы со связью и интернетом

На Камчатке в районе Елизова произошёл порыв магистрального сухопутного кабеля. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале Департамента цифрового развития Чукотского АО.

"Временно частично осуществляется переход на спутниковые каналы связи", — говорится в сообщении.

Там также уточнили, что в настоящее время аварийная бригада проводит работы. Предполагается, что последствия случившегося будут устранены в течение 10–12 часов.

Помимо того, корреспонденты ТАСС подчеркнули, что авария привела к отключению интернет-связи на Камчатском полуострове. В то же время, по данным информагентства, инцидент вызвал перебои с мобильной связью, предположительно включая Чукотский автономный округ.