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5 марта, 14:16

В Красном море перерезали четыре кабеля связи между Европой, Азией и Африкой

В Красном море перерезали четыре кабеля глобального интернета, которые связывают страны ЕС, Азии и Африки. Об этом сообщает компания HGC Global Communications Limited.

"Серьёзность инцидента в Красном море: из 15 с лишним подводных кабелей в Красном море 4 из них (Seacom, TGN, AAE-1, EIG) перерезаны, что, по нашим оценкам, влияет на 25% трафика", — сказано в заявлении компании.

Там заверили, что уже предприняли меры, направленные на смягчение последствий случившегося. Специалисты компании также разработали комплексный план для перенаправления трафика с перебитых кабелей.

США подтвердили, что в Красном море затонул британский сухогруз MV Rubymar
США подтвердили, что в Красном море затонул британский сухогруз MV Rubymar

Случившееся может быть связано с действиями йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), которые продолжают устраивать диверсии против западных союзников Израиля из-за войны в Газе. Так, в ночь на 19 февраля хуситы атаковали британское судно в Красном море. Через несколько дней Центральное командование США заявило, что в районе нападения появилось огромное нефтяное пятно. Впоследствии Правительство Йемена сообщило, что в результате случившегося атакованный британский сухогруз MV Rubymar затонул в Красном море.

Обложка ©

Getty Images / PDQ1000

Андрей Бражников
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