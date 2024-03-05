В Красном море перерезали четыре кабеля связи между Европой, Азией и Африкой

В Красном море перерезали четыре кабеля глобального интернета, которые связывают страны ЕС, Азии и Африки. Об этом сообщает компания HGC Global Communications Limited.

"Серьёзность инцидента в Красном море: из 15 с лишним подводных кабелей в Красном море 4 из них (Seacom, TGN, AAE-1, EIG) перерезаны, что, по нашим оценкам, влияет на 25% трафика", — сказано в заявлении компании.