ПВО успешно уничтожила украинский дрон в небе над Воронежской областью
Губернатор Гусев: Система ПВО Воронежской области сбила украинский беспилотник
На территории Воронежской области сработала система противовоздушной обороны, в небе был сбит украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своём телеграм-канале.
"Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолётного типа", — отметил губернатор.
Региональные власти продолжают мониторинг ситуации и режим опасности атаки БПЛА сохраняется.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Согласно информации Минобороны РФ, дежурные средства ПВО ликвидировали одиннадцать БПЛА над Курской областью, пять — над Белгородской областью и два — над Воронежской областью.
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