ПВО успешно уничтожила украинский дрон в небе над Воронежской областью

На территории Воронежской области сработала система противовоздушной обороны, в небе был сбит украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своём телеграм-канале.

Американские военные получили ранения после удара БПЛА по расположению в Сирии

Американские военные получили ранения после удара БПЛА по расположению в Сирии

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Согласно информации Минобороны РФ, дежурные средства ПВО ликвидировали одиннадцать БПЛА над Курской областью, пять — над Белгородской областью и два — над Воронежской областью.