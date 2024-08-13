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13 августа, 02:25

ПВО успешно уничтожила украинский дрон в небе над Воронежской областью

Губернатор Гусев: Система ПВО Воронежской области сбила украинский беспилотник

На территории Воронежской области сработала система противовоздушной обороны, в небе был сбит украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своём телеграм-канале.

"Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолётного типа", — отметил губернатор.

Региональные власти продолжают мониторинг ситуации и режим опасности атаки БПЛА сохраняется.

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Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Согласно информации Минобороны РФ, дежурные средства ПВО ликвидировали одиннадцать БПЛА над Курской областью, пять — над Белгородской областью и два — над Воронежской областью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Кирилл Сосновских
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