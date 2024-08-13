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13 августа, 03:23

Российская армия захватила станцию Starlink в Курской области

ВС РФ захватили станцию Starlink и поразили более 30 бойцов ВСУ в Курской области

Российская армия не только уничтожила украинских военных, но и захватила станцию Starlink. Обложка © VK / Минобороны РФ

Российская армия не только уничтожила украинских военных, но и захватила станцию Starlink. Обложка © VK / Минобороны РФ

В последние часы интенсивных боевых действий на границе с Украиной произошло сразу несколько значительных событий. В результате успешной операции российских войск, проводимой в рамках штурма позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничной Курской области, захвачена станция Starlink и уничтожено около 34 украинских солдат.

По информации Министерства обороны России, во время выполнения операции подразделения группировки "Север" обнаружили позиции ВСУ в лесистом районе при помощи беспилотных летательных аппаратов. После анализа разведданных было принято решение о штурме, в ходе которого российская армия не только уничтожила четырёх украинских военных, но и захватила коммуникационное оборудование — станцию Starlink.

Кроме того сообщалось и об артиллерийском ударе: расчёты 122-мм гаубиц Д-30, действующие совместно с разведывательными группами, поразили цель с большой точностью. Как сообщается, в результате артиллерийского обстрела было уничтожено около 30 военнослужащих ВСУ.

Министерство обороны подчёркивает, что данные успехи подчеркивают эффективность тактики российских войск и их способность оперативно реагировать на изменения в боевой обстановке.

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Ранее, 12 августа, в Курской области российская армия активно наносила удары по украинской бронетехнике, уничтожив за сутки рекордные 70 единиц техники противника, включая самодельные РСЗО. В результате боёв и артиллерийских ударов было уничтожено почти две бригады ВСУ, с общими потерями до 1350 военнослужащих и значительными потерями в технике.

Кирилл Сосновских
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