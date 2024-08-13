В последние часы интенсивных боевых действий на границе с Украиной произошло сразу несколько значительных событий. В результате успешной операции российских войск, проводимой в рамках штурма позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничной Курской области, захвачена станция Starlink и уничтожено около 34 украинских солдат.

По информации Министерства обороны России, во время выполнения операции подразделения группировки "Север" обнаружили позиции ВСУ в лесистом районе при помощи беспилотных летательных аппаратов. После анализа разведданных было принято решение о штурме, в ходе которого российская армия не только уничтожила четырёх украинских военных, но и захватила коммуникационное оборудование — станцию Starlink.

Кроме того сообщалось и об артиллерийском ударе: расчёты 122-мм гаубиц Д-30, действующие совместно с разведывательными группами, поразили цель с большой точностью. Как сообщается, в результате артиллерийского обстрела было уничтожено около 30 военнослужащих ВСУ.

Министерство обороны подчёркивает, что данные успехи подчеркивают эффективность тактики российских войск и их способность оперативно реагировать на изменения в боевой обстановке.