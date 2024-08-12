Шторм-новости СВО: Российские ДРГ начали активную работу в Сумской области, ВС РФ сжигают колонны врага в Курской области, ситуация на 12 августа Под Курском уничтожено почти две бригады ВСУ, наша армия формирует полосы прорыва для СВО, разработчики игры"Сталкер" помогают ТЦК — подробности на Life.ru 12 августа, 12:02 Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 12 августа

Армия России эпично сжигает бронетехнику врага в Курской области. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Переброска в регион подразделений спецназначения бойцов из зоны СВО, в том числе из Харьковской области, начинает давать свои плоды. Противник уже успел расслабиться, первые дни своего наступления воюя почти без атак БПЛА с нашей стороны. Теперь же беспилотники вернулись. В результате за сутки было уничтожено 70 единиц техники противника — это новый рекорд СВО.

Много танков и бронемашин было уничтожено в составе походных колонн. В Сети появились соответствующие видео и фото. В числе уничтоженных единиц техники есть и самодельные украинские РСЗО, из которых боевики обстреливали мирное население. Примечательно, что украинцы привезли с собой для организации связи "Старлинки", которые не работают на территории РФ.

О больших потерях украинских подразделений пишет телеграм-канал "Белорусский силовик": "Противник через свои каналы связи жалуется на кратно возросшие потери в Курской области. Источники в Сумской области сообщают, что есть огромная нехватка донорской крови, а также проблемы с лечением 300 вэсэушников, доставляемых с курского приграничья. Также наблюдается изменение тактики: если изначально было понятно, что цель — сильнейший прорыв, то теперь, как я уже писал ранее, начинается формирование опорников, КП и попытка выстроить вменяемое снабжение".

Тем не менее противник не оставляет попыток по растягиванию фронта и сил ВС РФ. Для этого в разных местах производятся обстрелы границы. Затем на пограничные заставы бросаются ДРГ, информация об их заходе тиражируется с помощью ЦИПсО. Подобные действия противник предпринимает на широких участках границы, с флангов от основного прорыва в Курскую область.

Телеграм-канал "Северный ветер" описывает ситуацию: "За сутки ВСУ предприняли ряд провокаций на других участках границы в Белгородской и Курской областях для отвлечения внимания основных сил северян, сопровождая это массовыми вбросами ложной информации через подконтрольные ресурсы. Намерения врага вскрыты, противнику нанесено огневое поражение, прорыва границы на данных участках не допущено".

Одним из направлений украинских провокаций стал пункт пропуска в белгородской Колотиловке. Ранее на нём производились обмены военнопленными из зоны СВО и прочий подобный трансфер. Положение боевиков в Курской области резюмирует немецкое издание Bild: "Украине придётся выйти с территории России". В некоторых местах уже российские силы переходят границу и заходят в Сумскую область. Так, появилась информация о работе российских ДРГ в районе украинских сёл Веселовка и Журавка.

Потери ВСУ после войсковой операции Армии РФ и введения режима КТО: Минобороны РФ сообщает, что противник потерял: до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортёра, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град" и 10 орудий полевой артиллерии.

Если переводить в бригады, то это примерно полторы уничтоженных бригады ВСУ. Напомним, на старте вторжения в Курскую область противник на направлении располагал примерно одной бригадой. Сейчас Курская область с чудовищной скоростью уничтожает войсковые резервы Киева.

Донецкая область, 12 августа

Российские военные зачищают укрепрайоны на Покровском направлении в ДНР. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

На Покровском направлении наши бойцы формируют новую полосу прорыва в районе Желанного. Там российские силы зачистили мощный укрепрайон бевиков. Выход к Покровску (и на оперативный простор) становится всё реальнее, отмечают эксперты.

На Торецком направлении ВС РФ в зоне СВО ведут бои в сложных условиях шахт и городских кварталов. Несмотря на это, в восточной части Торецка фиксируется продвижение наших штурмовиков вперёд. Навыки некоторых наших солдат позволяют сбивать беспилотники противника даже с помощью АК-74. Так, на видео попало уничтожение украинского FPV-дрона бойцом, двигавшимся на ротацию на грузовике.

На Часовоярском направлении наши бойцы смогли закрепить плацдарм на берегу канала, продвинувшись вглубь украинских позиций. В ближайшее время темпы наступления в городской застройке, скорее всего, вырастут, так как противник полностью потеряет опору в виде водной преграды.

Харьковская область, 12 августа

За последние дни ВС РФ продвинулись на Купянском направлении в районах Стельмаховки и Песчаного в сторону реки Оскола. Публицист Юрий Баранчик пишет: "Судя по всему, наши бойцы стремятся окружить группировки ВСУ, удерживающие позиции в районе этих населённых пунктов".

Несколько попаданий пришлось по Харьковской области, где был поражён командный пункт противника в районе Малиновки. Ещё одним ударом ВС РФ было поражено здание регионального управления погранслужбы в Харькове, где находились украинские формирования, сообщает "Рыбарь".

Судя по тому, что появилась информация об ужесточении мобилизации в Харькове, подконтрольном киевскому режиму, дело близится к финалу, делают вывод в телеграм-каналах. Авторы канала "Первый Харьковский" уверены, что киевскому режиму осталось существовать до ноября – начала декабря, а значит, никому пощады не будет, отлов людей ТЦК начинается максимально жестокий.

Запорожье, 12 августа

Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

В Запорожской области противник с помощью БПЛА нанёс два прямых удара по градирням Запорожской АЭС. Это устройства, использующиеся для охлаждения станции. В результате на градирнях начался пожар с горением внутренних конструкций. МЧС ночью смогло потушить основной очаг возгорания. Радиационный фон в районе станции в норме. Эксперты-наблюдатели из МАГАТЭ заявили, что стали свидетелями "сильного тёмного дыма в северной части ЗАЭС после многочисленных взрывов".

— Хочу ещё раз обратиться к противнику по поводу Запорожской АЭС: не лезьте сюда. Даже не пытайтесь. Ни вертолётным десантом, ни понтонными переправами, ни быстроходными катерами из Запорожья вниз по течению для штурма ЗАЭС. Не надо. Здесь вас ждут и уничтожат, — написал в своём телеграм-канале сенатор от Запорожья Дмитрий Рогозин.

Херсонская область, 12 августа

Тела врага на Кинбурнской косе в Херсонской области. Видео © Telegram / Военная тайна

ВС РФ поразили украинские военные объекты в оккупированном Херсоне. На Кинбурнскую косу, находящуюся под нашим контролем, вынесло трупы украинских солдат. Эти боевики участвовали в попытках десанта высадиться на наше побережье.

Разработчики "Сталкера-2" передали микроавтобусы ТЦК

Изначально украинская компания-разработчик GSC анонсировала передачу 100 машин солдатам ВСУ. Но в итоге машины с фирменными изображениями оказались в руках у сотрудников ТЦК, чем сразу возмутились простые жители Украины. Не исключено, что скоро мы увидим поджоги и этих микроавтобусов.