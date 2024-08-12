"Работы заканчиваем": Путину доложили о десятках километров противотанкового рва под Курском
Смирнов: В Курской области выкопано 40 километров противотанкового рва
В Курской области для защиты от украинских войск выкопали десятки километров противотанкового рва. Как сообщил врио главы региона Алексей Смирнов, речь идёт о 40 км.
"Выкопали 40 километров противотанкового рва из запланированных 46 километров. Работы заканчиваем", — сказал Смирнов, выступая по видеосвязи на совещании по ситуации в приграничных российских регионах под председательством президента РФ Владимира Путина.
Ранее Смирнов сообщил, что в результате боевых действий в Курской области погибло 12 мирных жителей. Ранения получил 121 человек, в том числе 10 детей. Также, по его словам, после атак противника до сих пор остаётся неизвестной судьба около двух тысяч человек.
Напомним, сегодня Путин провёл совещание по ситуации в граничащих с Украиной регионах РФ. По словам президента, главная задача — выбить противника. После этого необходимо обеспечить достойное прикрытие государственных рубежей. Лидер РФ пообещал, что ВСУ получат достойный ответ на свои действия, а все цели спецоперации будут достигнуты. Также глава государства заявил, что с Киевом, атакующим мирных жителей и АЭС, не о чем говорить.
Между тем российские военные продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. В регионе, а также в соседних Брянской и Белгородской областях ввели режим КТО, к поискам диверсантов привлечена Росгвардия. По последним данным, с 6 августа противник потерял до 1350 военнослужащих и десятки единиц техники, в том числе 29 танков.
ТАСС / Владимир Гердо