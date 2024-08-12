"Работы заканчиваем": Путину доложили о десятках километров противотанкового рва под Курском

В Курской области для защиты от украинских войск выкопали десятки километров противотанкового рва. Как сообщил врио главы региона Алексей Смирнов, речь идёт о 40 км.

"Выкопали 40 километров противотанкового рва из запланированных 46 километров. Работы заканчиваем", — сказал Смирнов, выступая по видеосвязи на совещании по ситуации в приграничных российских регионах под председательством президента РФ Владимира Путина.

Между тем российские военные продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. В регионе, а также в соседних Брянской и Белгородской областях ввели режим КТО, к поискам диверсантов привлечена Росгвардия. По последним данным, с 6 августа противник потерял до 1350 военнослужащих и десятки единиц техники, в том числе 29 танков.