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13 августа, 03:05

Грузовой корабль "Прогресс МС-26" покинул МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-26" отстыковался от модуля "Звезда" на МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-26" отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Как следует из информации в официальном телеграм-канале государственной корпорации "Роскосмос", он проработал там полгода.

Сообщается, что его место займёт "Прогресс МС-28", который стартует с Байконура 15 августа. Помимо этого, специалисты сообщают, что корабль включит двигатели на торможение в 8:09 по московскому времени, после чего войдёт в плотные слои атмосферы и разрушится. Несгоревшие обломки упадут в Тихом океане.

Роскосмос показал макет коммерческого модуля РОС с обзорными иллюминаторами
Роскосмос показал макет коммерческого модуля РОС с обзорными иллюминаторами

Ранее Life.ru писал, что российский космонавт Кирилл Песков отправится на МКС в феврале следующего года. По данным пресс-службы госкорпорации "Роскосмос", он прибудет туда на борту американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.

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Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Алексей Соловьёв
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