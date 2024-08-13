Грузовой корабль "Прогресс МС-26" покинул МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-26" отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Как следует из информации в официальном телеграм-канале государственной корпорации "Роскосмос", он проработал там полгода.

Сообщается, что его место займёт "Прогресс МС-28", который стартует с Байконура 15 августа. Помимо этого, специалисты сообщают, что корабль включит двигатели на торможение в 8:09 по московскому времени, после чего войдёт в плотные слои атмосферы и разрушится. Несгоревшие обломки упадут в Тихом океане.