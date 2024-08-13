ВМС Британии сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

Британские морские операционные службы вновь привлекли внимание к ситуации у берегов Йемена. На этот раз они сообщили о нападении на торговое судно, произошедшем вблизи портового города Ходейды. По информации от Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), инцидент произошёл на расстоянии 97 морских миль, что приблизительно равно 180 километрам, к северо-западу от Ходейды.

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 97 морских милях (около 180 километров. — Прим. ред.) к северо-западу от Ходейды, Йемен", — сообщается на сайте UKMTO. Британские власти акцентируют внимание на необходимости повышения бдительности и предостерегают моряков от возможных угроз.

Ранее сообщалось о нападении на судно в 116,6 километра юго-западнее того же порта. Теперь ситуация приобрела новые масштабы, что заставило UKMTO издать предупреждение для судов, находящихся в этом районе. Ведомство настоятельно рекомендует капитанам быть предельно осторожными и немедленно сообщать о любых подозрительных действиях в зоне происшествия.