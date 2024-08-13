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13 августа, 05:21

"В принудительной форме": Киев перевозит промышленность на Западную Украину, заявил Рогов

Рогов: Киевские власти вывозят оборудование с заводов города Запорожья

Киевские власти вывозят оборудование с заводов подконтрольного ВСУ города Запорожья, сообщил журналистам председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, промышленность перевозят на Западную Украину.

"Людям предлагается в принудительной форме уволиться или перебраться туда, без каких-либо возможностей там нормально обустроиться и с высочайшими ценами на аренду жилья", — сказал собеседник РИА "Новости".

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Ранее в Совфеде пролили свет на происходящее в подконтрольном ВСУ Херсоне. По словам сенатора Игоря Кастюкевича, в городе началась обязательная эвакуация. Такие объявления целыми днями крутят по радио.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / TR STOK

Матвей Константинов
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