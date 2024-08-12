Рогов призвал запустить хештег для спонсоров Зеленского после атаки ВСУ на ЗАЭС

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов предложил создать хештег #StopUkrainianNuclearTerrorism в ответ на недавнюю атаку ВСУ на Запорожскую АЭС. Он заявил, что эти меры должны стать сигналом для международного сообщества, которые поддерживают действия Киева.

"#StopUkrainianNuclearTerrorism. Давно пора на государственном уровне запускать использование данного хэштега. Почему на английском? Потому что это понятный язык для объединённого Запада, спонсирующего режим Зеленского оружием с боеприпасами и поощряющего ЗеРейх на ядерный терроризм", — написал Рогов в телеграм-канале.