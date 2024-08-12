Рогов призвал запустить хештег для спонсоров Зеленского после атаки ВСУ на ЗАЭС
Рогов призвал запустить хештег против "ядерного терроризма" после атаки на ЗАЭС
Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов предложил создать хештег #StopUkrainianNuclearTerrorism в ответ на недавнюю атаку ВСУ на Запорожскую АЭС. Он заявил, что эти меры должны стать сигналом для международного сообщества, которые поддерживают действия Киева.
"#StopUkrainianNuclearTerrorism. Давно пора на государственном уровне запускать использование данного хэштега. Почему на английском? Потому что это понятный язык для объединённого Запада, спонсирующего режим Зеленского оружием с боеприпасами и поощряющего ЗеРейх на ядерный терроризм", — написал Рогов в телеграм-канале.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер, комментируя обстрел Запорожской атомной электростанции, выразил глубокую обеспокоенность и подчеркнул опасность атак на ядерные объекты. Он отметил, что для предотвращения дальнейших угроз необходимо сосредоточиться на деэскалации конфликта и начать переговоры, избегая указаний на виновников инцидента. Напомним, что 11 августа ВСУ осуществили удар по Энергодару, в результате чего произошёл пожар на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. Радиационный фон в районе АЭС и города остался в пределах нормы. После атаки, выполненной дроном-камикадзе, запущенным из Никополя, пожар был ликвидирован. Эксперты МАГАТЭ, находившиеся на станции, зафиксировали взрывы. Госкорпорация "Росатом" охарактеризовала атаку как акт ядерного терроризма.