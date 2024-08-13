Три Героя РФ идут на региональные выборы от "Единой России"

В сентябрьских региональных выборах примут участие сразу три Героя России, принимавших участие в спецоперации на Украине. Они баллотируются от "Единой России", сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

"В общем количестве <...> есть три Героя России — Владислав Головин, Расим Баксиков и Чалым Чулдум-оол", — рассказал Перминов в беседе с ТАСС.

Так, Головин будет представлять партию на довыборах в Рязанскую областную Думу по одномандатному избирательному округу № 12, Баксиков вошёл в партийные списки на выборах в Госсовет Татарстана, а Чулдум-оол баллотируется по одномандатному округу в Верховный Хурал Тувы.

Помимо того, среди кандидатов, принимавших участие в СВО есть четыре женщины — Ольга Николаевская и Алёна Селезнёва, баллотирующиеся в депутаты муниципальных советов Санкт-Петербурга, а также Светлана Гореликова и Татьяна Соколова, которые избираются в Челябинскую городскую думу.