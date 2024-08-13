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13 августа, 05:48

Цена нефти марки Brent на ICE превысила 82 доллара за баррель впервые с 26 июля

Цена фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше 82 долларов за баррель впервые с 26 июля, следует из данных торгов. Речь идёт о партиях с поставкой в октябре.

Так, по данным на 21:21 мск 12 августа цена барреля увеличилась на 3,01%, достигнув 82,06 доллара. По данным же на 08:44 13 августа, она составляет 81,66 доллара.

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Ранее, утром 5 августа, было зафиксировано самое крупное падение стоимости биткоина с 2021 года. Всего за сутки цена криптовалюты снизилась на 18%, а за двое — почти на 20%. А Ethereum просел ещё сильнее — более 20% за сутки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Матвей Константинов
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