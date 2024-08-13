"Антиисторично": Кнайсль поразилась, что Германия додумалась посылать ВСУ технику для атак на РФ
Кнайсль: Германия не понимает российское общество и посылает оружие ВСУ
Карин Кнайсль. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Появление в Курской области немецкой военной техники, поставленной ВСУ, говорит лишь о непонимании российского общества властями Германии. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью на YouTube-канале Flavio von Witzleben.
Она пояснила, что вид немецкой техники и оружия приводит россиян в ярость, так как народ чтит память о Великой отечественной войне. Немцы же лишены этого.
"Непонятно, насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство. В каждом [российском] селе есть памятник погибшим", — говорит Кнайсль.
Ранее МИД Германии на фоне атаки на Курскую область заявил, что ВСУ имеют право использовать немецкое оружие по территории России. А депутат Бундестага Родерих Кизеветтер считает, что, попав в руки Киева, оружие из ФРГ сразу становится украинским.