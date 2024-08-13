Появление в Курской области немецкой военной техники, поставленной ВСУ, говорит лишь о непонимании российского общества властями Германии. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью на YouTube-канале Flavio von Witzleben.

Она пояснила, что вид немецкой техники и оружия приводит россиян в ярость, так как народ чтит память о Великой отечественной войне. Немцы же лишены этого.

"Непонятно, насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство. В каждом [российском] селе есть памятник погибшим", — говорит Кнайсль.