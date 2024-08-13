"Могучая машина": На Западе восхитились способностями российского МиГ-31

Российский дальний сверхзвуковой истребитель МиГ-31 остаётся загадкой для стран Запада, его выдающиеся возможности обрастают комплиментарными слухами. Об этом пишет журнал The National Interest. Выдающийся самолёт поступил на вооружение более сорока лет назад и до сих пор сохраняет актуальность благодаря постоянным модернизациям. Он является одним из самых быстрых в мире.