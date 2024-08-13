"Могучая машина": На Западе восхитились способностями российского МиГ-31
NI: Российский истребитель МиГ-31 до сих пор является загадкой для Запада
Истребитель МиГ-31. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JetKat
Российский дальний сверхзвуковой истребитель МиГ-31 остаётся загадкой для стран Запада, его выдающиеся возможности обрастают комплиментарными слухами. Об этом пишет журнал The National Interest. Выдающийся самолёт поступил на вооружение более сорока лет назад и до сих пор сохраняет актуальность благодаря постоянным модернизациям. Он является одним из самых быстрых в мире.
Современный экземпляр МиГ-31И оснащён возможностью дозаправки на лету, а также новейшими ракетными системами. Издание отметило, что МиГ "остается могучей машиной для войны в воздухе".
Недавно ВС РФ поднимали в небо два истребителя МиГ-29 и МиГ-31 на фоне приближения к границе американских бомбардировщиков. Завидев самолёты, они удалились прочь.