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13 августа, 07:15

"Могучая машина": На Западе восхитились способностями российского МиГ-31

NI: Российский истребитель МиГ-31 до сих пор является загадкой для Запада

Истребитель МиГ-31. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JetKat

Истребитель МиГ-31. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JetKat

Российский дальний сверхзвуковой истребитель МиГ-31 остаётся загадкой для стран Запада, его выдающиеся возможности обрастают комплиментарными слухами. Об этом пишет журнал The National Interest. Выдающийся самолёт поступил на вооружение более сорока лет назад и до сих пор сохраняет актуальность благодаря постоянным модернизациям. Он является одним из самых быстрых в мире.

Современный экземпляр МиГ-31И оснащён возможностью дозаправки на лету, а также новейшими ракетными системами. Издание отметило, что МиГ "остается могучей машиной для войны в воздухе".

Российским лётчикам передали новую партию усовершенствованных истребителей МиГ-31
Российским лётчикам передали новую партию усовершенствованных истребителей МиГ-31

Недавно ВС РФ поднимали в небо два истребителя МиГ-29 и МиГ-31 на фоне приближения к границе американских бомбардировщиков. Завидев самолёты, они удалились прочь.

Николай Рюмин
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