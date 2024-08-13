В Сербии констатировали, что Европа скатывается к конфликту с Россией
Вице-премьер Сербии Вулин: Европа идёт к конфликту с Россией
Европа движется к конфликту с Россией, при том, что Москва никак ЕС не угрожает. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Сейчас Европа скатывается к конфликту с Россией, который ничем не вызван, Россия никоим образом не угрожает Европе", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Вулин также обратил внимание на попытки испортить отношения Москвы и Белграда, чтобы у России не осталось ни одной искренне дружественной страны в Европе, а у Сербии не было крупного исторического союзника.
А ранее вице-премьер Сербии Вулин заявлял, что мир на Украине мог быть достигнут ещё на переговорах в Стамбуле весной 2022 года, однако Западу была выгодна война с Россией "до последнего украинца".
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