В Сербии констатировали, что Европа скатывается к конфликту с Россией

Европа движется к конфликту с Россией, при том, что Москва никак ЕС не угрожает. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

"Сейчас Европа скатывается к конфликту с Россией, который ничем не вызван, Россия никоим образом не угрожает Европе", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Вулин также обратил внимание на попытки испортить отношения Москвы и Белграда, чтобы у России не осталось ни одной искренне дружественной страны в Европе, а у Сербии не было крупного исторического союзника.