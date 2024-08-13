Финны страдают от высоких цен на древесину из-за антироссийской политики властей, пишут СМИ

Власти Финляндии пожинают плоды оголтелой антироссийской политики — запрет на импорт древесины из РФ вызвал в стране настоящий лесопромышленный кризис. По словам доцента кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасии Прикладовой, финны лишились 2,8 миллиона кубометров топливной древесины, 4,8 миллиона — необработанных лесоматериалов, и полмиллиона — распиленных.

"Всего более восьми миллионов "кубов", — отметила собеседница РИА "Новости".

В материале указывается, что отказ от российской древесины привёл к рекордному скачку цен на внутреннем рынке, из-за чего стоимость брёвен сравнялась с ценами на пиломатериалы. Производство же упало с 12 до десяти миллионов кубометров.