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13 августа, 08:22

Финны страдают от высоких цен на древесину из-за антироссийской политики властей, пишут СМИ

РИАН: В Финляндии начался лесопромышленный кризис из-за запрета дерева из РФ

Власти Финляндии пожинают плоды оголтелой антироссийской политики — запрет на импорт древесины из РФ вызвал в стране настоящий лесопромышленный кризис. По словам доцента кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасии Прикладовой, финны лишились 2,8 миллиона кубометров топливной древесины, 4,8 миллиона — необработанных лесоматериалов, и полмиллиона — распиленных.

"Всего более восьми миллионов "кубов", — отметила собеседница РИА "Новости".

В материале указывается, что отказ от российской древесины привёл к рекордному скачку цен на внутреннем рынке, из-за чего стоимость брёвен сравнялась с ценами на пиломатериалы. Производство же упало с 12 до десяти миллионов кубометров.

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Ранее финские фермеры забили тревогу из-за планов Евросоюза ввести санкции против российских удобрений. По словам эксперта Макса Шульмана, это нанесёт сильный удар по рынку, и без того страдающему от политики властей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aastels

Матвей Константинов
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