МЧС Краснодарского края прогнозирует смерчи над Чёрным морем от Анапы до Магри
Сильные дожди с грозами обрушатся 14 августа на Краснодарский край. Об этом информирует ГУ МЧС России по региону. Особенно опасно будет на самом побережье: над морем есть опасность формирования смерчей. Жителям и отдыхающим на участке от Анапы до Магри следует соблюдать особую бдительность и осторожность в течение всей следующей среды.
"В течение 14 августа местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 м/с", — предупреждают спасатели.
Отдыхающих призвали:
- внимательно наблюдать за окружающей обстановкой;
- оставаться в доме или в укрытии;
- в случае отключения освещения или подачи газа выключить все газовые и электрические приборы;
- покидая жильё, не забыть взять с собой документы, необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воды и медикаментов;
- в случае ЧС звоните 01, 101 или 112.
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