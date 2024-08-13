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Регион
13 августа, 08:35

МЧС Краснодарского края прогнозирует смерчи над Чёрным морем от Анапы до Магри

Сильные дожди с грозами обрушатся 14 августа на Краснодарский край. Об этом информирует ГУ МЧС России по региону. Особенно опасно будет на самом побережье: над морем есть опасность формирования смерчей. Жителям и отдыхающим на участке от Анапы до Магри следует соблюдать особую бдительность и осторожность в течение всей следующей среды.

"В течение 14 августа местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 м/с", — предупреждают спасатели.

Отдыхающих призвали:

  • внимательно наблюдать за окружающей обстановкой;
  • оставаться в доме или в укрытии;
  • в случае отключения освещения или подачи газа выключить все газовые и электрические приборы;
  • покидая жильё, не забыть взять с собой документы, необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воды и медикаментов;
  • в случае ЧС звоните 01, 101 или 112.
Жителей юга России предупредили об опасных смерчах, выходящих из воды на сушу
Жителей юга России предупредили об опасных смерчах, выходящих из воды на сушу

Напомним, что 23 июля, над морем в Сочи образовался большой смерч. Местные жители поделились завораживающими кадрами неукротимой стихии, видео смотрите на Life.ru.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Skreidzeleu

Алексей Берковиц
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