МЧС Краснодарского края прогнозирует смерчи над Чёрным морем от Анапы до Магри

Сильные дожди с грозами обрушатся 14 августа на Краснодарский край. Об этом информирует ГУ МЧС России по региону. Особенно опасно будет на самом побережье: над морем есть опасность формирования смерчей. Жителям и отдыхающим на участке от Анапы до Магри следует соблюдать особую бдительность и осторожность в течение всей следующей среды.