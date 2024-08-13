Началась гангрена: В Турции 7-летнему мальчику отрезали гениталии из-за неудачного обрезания

В турецком городе Кайсери неудачное обрезание едва не стоило жизни юному пациенту. Врач провёл операцию на гениталиях семилетнего ребёнка в оздоровительном кабинете санатория, после чего те начали гноиться и их пришлось удалить. При этом в Турции запрещено проведение подобных операций в оздоровительных центрах, пишет Haberler.

"Предположительно, санитарный врач отправил ребёнка домой, за которым нужно было наблюдать в течение 24 часов после обрезания. Однако половой орган 7-летнего мальчика развился в гангрену", — говорится в сообщении.

Спустя сутки мальчик пожаловался на дискомфорт и отёк. Родители решили не снимать повязку, с которой ребёнок проходил ещё три дня. Врач же заверил семью, что это нормальная реакция после хирургического вмешательства. Когда же мальчика привели на перевязку, хирург, узнав об осложнениях, принялся ему угрожать, говоря, что тот "ничего скажет своему отцу, иначе (он) полностью его отрежет". Родители всё же обратились в другую поликлинику.

Пока за жизнь ребёнка боролись врачи, против неумелого хирурга возбудили уголовное дело. Как удалось выяснить следствию, жалобы на врача поступали и ранее.